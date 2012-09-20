Карл Хофкенс - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Хофкенс
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1978 (44 года)
|Рост
|185
|Вес
|84
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Хофкенс
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 октября 1978 (44 года)
|Рост
|185
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|Был в запасе
|Маритиму (Фуншал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|23.11.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|08.11.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|73'
|25.10.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|04.10.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)
|20.09.2012
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)