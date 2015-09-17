Абель Тамата - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Абель
|Фамилия
|Тамата
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Абель
|Фамилия
|Тамата
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:0
|Брага (Брага)
|26.11.2015
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Слован (Либерец)
|22.10.2015
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|01.10.2015
|1' -90'
|Брага (Брага)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|17.09.2015
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Марсель (Марсель)