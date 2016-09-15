Зденек Фолпрехт - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Зденек
|Фамилия
|Фолпрехт
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кладно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Зденек
|Фамилия
|Фолпрехт
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кладно
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -80'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|77'
|24.11.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Карабах (Агдам)
|03.11.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|20.10.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|29.09.2016
|1' -73'
|Слован (Либерец)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2016
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Слован (Либерец)