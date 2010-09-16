Вильфрид Дальма - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Вильфрид
|Фамилия
|Дальма
|Команда
|Ордуспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Вильфрид
|Фамилия
|Дальма
|Команда
|Ордуспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|02.12.2010
|62' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|04.11.2010
|1' -46'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|21.10.2010
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|42'
|30.09.2010
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|16.09.2010
|1' -80'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|ПАОК (Салоники)