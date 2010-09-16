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    Вильфрид Дальма - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Вильфрид
    Фамилия Дальма
    Команда Ордуспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июля 1982 (40 лет)
    Рост 176
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    02.12.2010 62' -90' ПАОК (Салоники) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    04.11.2010 1' -46' Брюгге (Брюгге) 0:2 Динамо (Загреб)
    21.10.2010 1' -90' Динамо (Загреб) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    42'
    30.09.2010 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    16.09.2010 1' -80' Брюгге (Брюгге) 1:1 ПАОК (Салоники)
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