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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Брюгге
ПАОК - Брюгге: обзор матча 02 декабря 2010
ПАОК
02.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
25'
Виейринья
89'
С. Щепович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Брюгге
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ! 1:1!
С. Щепович
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
В. Ивич
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Й. Вермеулен
Желтая карточка
Б. Чирилло
Замена
В. Дальма
️️️️
И. Перишич
Замена
Н. Дирар
️️️️
Д. Акпала
Желтая карточка
Ф. Зуэла
Желтая карточка
Й. Вермеулен
Желтая карточка
К. Герертс
Желтая карточка
Ж. Симайс
Желтая карточка
Витоло
ГОЛ! 1:0!
Виейринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
6
Витоло
ОП
21
Владимир Ивич
ЦП
8
Пабло Гарсия
ЦП
28
Георгиос Фотакис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Брюгге
30
Стейн Стейнен
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Карел Герертс
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
19
Вассилиос Куцианикулис
ЦФ
31
Лусио Филомено
ЦФ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
3-3-3-1
18
Крешич
20
Виейринья
15
Контрерас
8
Чирилло
30
Зуэла
6
Витоло
23
Сакеллариу
21
Ивич
8
Гарсия
28
Фотакис
14
Салпингидис
3-2-2-1-2
30
Стейнен
35
ван дер Хейден
12
Симайс
4
Донк
23
Вермеулен
15
ван Гейсегем
23
Герертс
11
Блондель
14
Перишич
12
Щепович
17
Акпала
21
Ивич
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
21
Ивич
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
17
Акпала
8
Дирар
8
Дирар
17
Акпала
23
Вермеулен
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
23
Вермеулен
14
Перишич
6
Дальма
6
Дальма
14
Перишич
Остались в запасе
ПАОК
Брюгге
19
Вассилиос Куцианикулис
ЦФ
31
Лусио Филомено
ЦФ
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
13
Геерт де Влигер
ВР
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Остались в запасе
19
Вассилиос Куцианикулис
ЦФ
31
Лусио Филомено
ЦФ
1
Константинос Халкиас
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Остались в запасе
13
Геерт де Влигер
ВР
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Главный тренер
Адрие Костер
Статистика матча ПАОК - Брюгге
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 0
12.10.2026
Каламата
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Кортни
(Данганнон)
Стадион:
Тумба
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