Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - ПАОК
Брюгге - ПАОК: обзор матча 16 сентября 2010
Брюгге
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
61'
Д. Куемаха
78'
С. Малезас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - ПАОК
Замена
Л. Филомено
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Г. Фотакис
️️️️
В. Ивич
Замена
Р. Варгас
️️️️
В. Дальма
ГОЛ! 1:1!
С. Малезас
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Папацоглу
ГОЛ! 1:0!
Д. Куемаха
Желтая карточка
М. Шнауцнер
Желтая карточка
Ж. Симайс
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Й. Вермеулен
10'
Желтая карточка
Витоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
30
Стейн Стейнен
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Йорн Вермеулен
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Набиль Дирар
ЦП
23
Карел Герертс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
16
Лино
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
6
Витоло
ОП
21
Владимир Ивич
ЦП
8
Пабло Гарсия
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Брюгге
13
Геерт де Влигер
ВР
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
9
Рональд Варгас
АП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
28
Георгиос Фотакис
ЦП
31
Лусио Филомено
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-2-1
30
Стейнен
15
Диас
4
Хофкенс
4
Донк
23
Вермеулен
8
Дирар
23
Герертс
8
Оджиджа-Офое
14
Перишич
6
Дальма
19
Куемаха
3-3-2-2
18
Крешич
20
Виейринья
15
Контрерас
13
Малезас
27
Шнауцнер
6
Витоло
16
Лино
21
Ивич
8
Гарсия
14
Салпингидис
9
Папацоглу
23
Вермеулен
12
Симайс
12
Симайс
23
Вермеулен
6
Дальма
9
Варгас
9
Варгас
6
Дальма
14
Салпингидис
31
Филомено
31
Филомено
14
Салпингидис
21
Ивич
28
Фотакис
28
Фотакис
21
Ивич
9
Папацоглу
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
9
Папацоглу
Остались в запасе
Брюгге
ПАОК
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
13
Геерт де Влигер
ВР
17
Максим Лестьенн
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
1
Константинос Халкиас
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Остались в запасе
15
Даан ван Гейсегем
ЦЗ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
13
Геерт де Влигер
ВР
17
Максим Лестьенн
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
1
Константинос Халкиас
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
Главный тренер
Адрие Костер
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Статистика матча Брюгге - ПАОК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 0
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
ПАОК
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+