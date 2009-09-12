Андрей Иосиф Мурешан - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Андрей Иосиф
|Фамилия
|Мурешан
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Имя
|Андрей Иосиф
|Фамилия
|Мурешан
|Команда
|Университатя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань (ЛФЛ)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2009
|1' -85'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:3
|Рубин (Казань)
|21.11.2009
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|07.11.2009
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:3
|ФК Москва (Москва)
|01.11.2009
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|4:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|25.10.2009
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Динамо (Москва)
|18.10.2009
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.09.2009
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:1
|Химки (Химки)