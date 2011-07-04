Кристиан Риверос - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Риверос
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Риверос
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1982 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Парагвай
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2011
|1' -90'
|Уругвай
|3:0
|Парагвай
|21.07.2011
|1' -90'
|Парагвай
|0:0
(5:3)п
|Венесуэла
|17.07.2011
|1' -90'
|Бразилия
|0:0
(0:2)п
|Парагвай
|14.07.2011
|1' -90'
|Парагвай
|3:3
|Венесуэла
|85'
|09.07.2011
|1' -68'
|Бразилия
|2:2
|Парагвай
|04.07.2011
|1' -90'
|Парагвай
|0:0
|Эквадор