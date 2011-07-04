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    Кристиан Риверос - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Риверос
    Команда Гремио
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 октября 1982 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Парагвай 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2011 1' -90' Уругвай 3:0 Парагвай
    21.07.2011 1' -90' Парагвай 0:0
    (5:3)п    		 Венесуэла
    17.07.2011 1' -90' Бразилия 0:0
    (0:2)п    		 Парагвай
    14.07.2011 1' -90' Парагвай 3:3 Венесуэла
    85'
    09.07.2011 1' -68' Бразилия 2:2 Парагвай
    04.07.2011 1' -90' Парагвай 0:0 Эквадор
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