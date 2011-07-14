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Расписание матчей
Кубок Америки
Парагвай - Венесуэла
Парагвай - Венесуэла: обзор матча 14 июля 2011
Парагвай
14.07.2011, четверг, 02:15
Кубок Америки, группа B, 3 тур
3 : 3
Завершен
Венесуэла
34'
А. Алькарас
62'
Л. Барриос
85'
К. Риверос
5'
Х. Саломон Рондон
89'
Х. Аранго
90+2'
Г. Перозо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Венесуэла
+2
ГОЛ! 3:3!
Г. Перозо
Пас отдал
Р. Вега
ГОЛ! 3:2!
Х. Аранго
ГОЛ! 3:1!
К. Риверос
Замена
В. Касерес
️️️️
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Х. Сантана
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Г. Перозо
Замена
Х. Сантана
️️️️
Э. Вера
Желтая карточка
Э. Вера
Замена
Мику
️️️️
Й. Ороско
Замена
Х. Аранго
️️️️
Д. Арисменди
ГОЛ! 2:1!
Л. Барриос
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Санта Крус
ГОЛ! 1:1!
А. Алькарас
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
5
Антолин Алькарас
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
21
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Кристиан Риверос
ЦП
13
Энрике Вера
ЦП
21
Нестор Ортигоса
ПП
9
Роке Санта Крус
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Венесуэла
1
Ренни Вега
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ПЗ
8
Томас Ринкон
(К)
ЛП
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
21
Александер Гонсалес
ЦП
10
Йохандри Ороско
ПП
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
0
Себайос
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
11
Хонатан Сантана
ПП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
Венесуэла
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
19
Хесус Меса
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
15
Алехандро Морено
ЦФ
9
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
7
Мику
ЦФ
4-4-2
1
Вильяр
5
Алькарас
14
Да Силва
17
Торрес
2
Верон
21
Эстигаррибия
16
Риверос
13
Вера
21
Ортигоса
8
Барриос
9
Санта Крус
4-4-2
1
Вега
4
Вискаррондо
16
Росалес
20
Перозо
6
Чичеро
10
Ороско
5
Ди Гиорги
21
Гонсалес
8
Ринкон
23
Рондон
17
Арисменди
21
Эстигаррибия
15
Касерес
15
Касерес
21
Эстигаррибия
13
Вера
11
Сантана
11
Сантана
13
Вера
9
Санта Крус
18
Вальдес
18
Вальдес
9
Санта Крус
17
Арисменди
18
Аранго
18
Аранго
17
Арисменди
21
Гонсалес
9
Мальдонадо
9
Мальдонадо
21
Гонсалес
10
Ороско
7
Мику
7
Мику
10
Ороско
Остались в запасе
Парагвай
Венесуэла
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
0
Себайос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
14
Франклин Лусена
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
15
Алехандро Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
0
Себайос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
14
Франклин Лусена
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
15
Алехандро Морено
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Парагвай - Венесуэла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Стадион:
Падре Эрнесто Мартеарена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 02:05 (прямая)
Новости команд
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Парагвай
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