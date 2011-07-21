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Расписание матчей
Кубок Америки
Парагвай - Венесуэла
Парагвай - Венесуэла: обзор матча 21 июля 2011
Парагвай
21.07.2011, четверг, 04:45
Кубок Америки, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Венесуэла
ГОЛ!
Д. Верон
5:3
ГОЛ!
Мику
4:3
ГОЛ!
О. Мартинес
4:2
Пенальти не реализован!
Ф. Лусена
ГОЛ!
К. Риверос
3:2
ГОЛ!
Х. Мануэль Рей
2:2
ГОЛ!
Л. Барриос
2:1
ГОЛ!
Д. Мальдонадо
1:1
ГОЛ!
Н. Ортигоса
1:0
Желтая карточка
Д. Верон
109'
Вторая желтая
Х. Сантана
103'
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
С. Эдуардо Гонсалес
Травма
Р. Санта Крус
Желтая карточка
Х. Сантана
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Мику
️️️️
А. Морено
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Э. Баррето
Желтая карточка
Р. Росалес
Замена
Х. Мануэль Рей
️️️️
Г. Перозо
Травма
Х. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
14
Пауло Да Силва
ЛЗ
2
Иван Пирис
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ЦЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
8
Лукас Барриос
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Венесуэла
1
Ренни Вега
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ПЗ
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЛП
5
Джакомо Ди Гиорги
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
18
Хуан Аранго
(К)
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
15
Алехандро Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
21
Марсело Эстигаррибия
ЛП
13
Энрике Вера
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
0
Себайос
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
17
Эрнан Перес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
Венесуэла
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
3
Хосе Мануэль Рей
ЦЗ
19
Хесус Меса
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
9
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
7
Мику
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
4-4-2
1
Вильяр
14
Да Силва
2
Пирис
3
Касерес
2
Верон
8
Баррето
21
Ортигоса
16
Риверос
11
Сантана
18
Вальдес
8
Барриос
4-4-2
1
Вега
4
Вискаррондо
16
Росалес
20
Перозо
6
Чичеро
18
Аранго
5
Ди Гиорги
14
Лусена
11
Гонсалес
15
Морено
23
Рондон
8
Баррето
21
Эстигаррибия
21
Эстигаррибия
8
Баррето
18
Вальдес
9
Санта Крус
9
Санта Крус
18
Вальдес
20
Перозо
3
Рей
3
Рей
20
Перозо
11
Гонсалес
9
Мальдонадо
9
Мальдонадо
11
Гонсалес
15
Морено
7
Мику
7
Мику
15
Морено
Остались в запасе
Парагвай
Венесуэла
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
13
Энрике Вера
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
0
Себайос
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
1
Роберто Фернандес
ВР
4
Элвис Марекос
ЛЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
13
Энрике Вера
ЦП
15
Виктор Касерес
ЦП
0
Себайос
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
17
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
19
Хесус Меса
ЦП
12
Хосе Леонардо Моралес
ВР
2
Хосе Луис Гранадос
ЦЗ
12
Дани Эрнандес
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йохандри Ороско
ЦФ
17
Даниэль Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Парагвай - Венесуэла
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Стадион:
Мальвинас Аргентинас
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 04:35 (прямая)
Новости команд
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Парагвай
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