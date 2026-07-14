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€ 700 тыс

Рейналдо Саторно - статистика

Левски
6 июня 2001 (25)
#7 | Нападающий
177 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Левски
4 : 0
14.07.2026
Борац
1' - 75'
59, 65'
Лига чемпионов, 1 раунд
Борац
1 : 1
07.07.2026
Левски
1' - 67'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левски
2
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Левски
4 : 0
14.07.2026
Борац
1' - 75'
59, 65'
Лига чемпионов, 1 раунд
Борац
1 : 1
07.07.2026
Левски
1' - 67'
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