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Швейцария. Суперлига
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Янг Бойз
Кито Термонси
Статистика
Кито Термонси - статистика
Янг Бойз
29 марта 2006 (20)
#5 | Защитник
189 см
Гаити
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Был в запасе
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
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Экс-игрок сборной России прошел медосмотр в «Ростове»
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«Балтика» продаст вратаря ЦСКА, но при одном условии
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У 57-летнего Мостового родился сын
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В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
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Российский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
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Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
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