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Тип трансфера
01.07.22 / 09.02.23
Свободный агент
01.07.21 / 01.07.22
Без клуба
Свободный агент
30.01.21 / 01.07.21
Свободный агент
02.08.20 / 30.01.21
Свободный агент
11.10.19 / 02.08.20
Без клуба
Свободный агент
01.07.19 / 11.10.19
Свободный агент
07.07.17 / 01.07.19
Свободный агент
04.11.14 / 16.07.15
Без клуба
Свободный агент
01.07.14 / 04.11.14
Свободный агент
01.07.12 / 01.07.14
Свободный агент
01.01.12 / 30.06.12
Аренда
01.08.10 / 30.06.11
Аренда
01.08.08 / 01.07.12
900 тыс €