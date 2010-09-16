Маттиас Бьярсмюр - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Бьярсмюр
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1986 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Бьярсмюр
|Команда
|Гетеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1986 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|01.12.2010
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|04.11.2010
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|21.10.2010
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|30.09.2010
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Арис (Салоники)
|16.09.2010
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Русенборг (Тронхейм)