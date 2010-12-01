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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Байер
Русенборг - Байер: обзор матча 01 декабря 2010
Русенборг
01.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Байер
35'
С. Сэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Байер
Замена
Г. Кастро
️️️️
П. Хельмес
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
Б. Каплан
️️️️
С. Сэм
ГОЛ! 0:1!
С. Сэм
Пас отдал
Ш. Райнарц
Желтая карточка
Э. Аннан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Русенборг
26
Эрик Братен
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
29
Осей Овисау
ЦП
8
Фредрик Винснес
ЦП
90
Буба
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-3-3
1
Эрлунд
3
Дорсин
30
Бьярсмюр
23
Лустиг
15
Демидов
5
Скьельбред
7
Хенриксен
6
Аннан
5
Мольдскред
22
Прица
11
Иверсен
3-2-2-2
13
Гифер
4
Хююпя
2
Фридрих
21
Вида
8
Бендер
3
Кадлец
33
Сэм
5
Балич
10
Хельмес
14
Йоргенсен
33
Сэм
21
Каплан
21
Каплан
33
Сэм
10
Хельмес
8
Кастро
8
Кастро
10
Хельмес
14
Йоргенсен
9
Дердийок
9
Дердийок
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Русенборг
Байер
26
Эрик Братен
ВР
29
Осей Овисау
ЦП
4
Симен Вангберг
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
90
Буба
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
33
Томаш Бобель
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
26
Эрик Братен
ВР
29
Осей Овисау
ЦП
4
Симен Вангберг
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
90
Буба
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Русенборг - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Алан Келли
(Корк)
Стадион:
Леркендаль
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