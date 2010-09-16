Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Русенборг
Байер - Русенборг: обзор матча 16 сентября 2010
Байер
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
Русенборг
4'
П. Хельмес
38'
Ш. Райнарц
58'
П. Хельмес
61'
П. Хельмес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Русенборг
Замена
Т. Ольсен
️️️️
С. Иверсен
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Д. Вида
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Р. Прица
Замена
М. Ямтфалл
️️️️
М. Хенриксен
Замена
Х. Балич
️️️️
Л. Бендер
ГОЛ! 4:0!
П. Хельмес
ГОЛ! 3:0!
П. Хельмес
Замена
Буба
️️️️
Р. Странl
ГОЛ! 2:0!
Ш. Райнарц
ГОЛ! 1:0!
П. Хельмес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Роар Странl
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Русенборг
33
Эвен Барнли
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
90
Буба
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
3-2-2-3
15
Адлер
2
Фридрих
7
Райнарц
5
Швааб
4
Хююпя
8
Бендер
8
Кастро
33
Сэм
14
Йоргенсен
10
Хельмес
9
Дердийок
4-4-2
1
Эрлунд
30
Бьярсмюр
23
Лустиг
15
Демидов
3
Дорсин
5
Скьельбред
6
Странl
7
Хенриксен
6
Аннан
11
Иверсен
22
Прица
8
Кастро
21
Вида
21
Вида
8
Кастро
9
Дердийок
10
Барнетта
10
Барнетта
9
Дердийок
8
Бендер
5
Балич
5
Балич
8
Бендер
7
Хенриксен
10
Ямтфалл
10
Ямтфалл
7
Хенриксен
6
Странl
90
Буба
90
Буба
6
Странl
11
Иверсен
7
Ольсен
7
Ольсен
11
Иверсен
Остались в запасе
Байер
Русенборг
22
Бенедикт Фернандес
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
33
Эвен Барнли
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
33
Эвен Барнли
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
8
Фредрик Винснес
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Байер - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Русенборг
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+