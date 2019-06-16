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    Матиас Суарес - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Матиас
    Фамилия Суарес
    Команда Ривер Плейт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1988 (34 года)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 3,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аргентина 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2019 81' -90' Аргентина 2:1 Чили
    03.07.2019 Был в запасе Бразилия 2:0 Аргентина
    28.06.2019 Был в запасе Венесуэла 0:2 Аргентина
    23.06.2019 Был в запасе Катар 0:2 Аргентина
    20.06.2019 87' -90' Аргентина 1:1 Парагвай
    16.06.2019 79' -90' Аргентина 0:2 Колумбия
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