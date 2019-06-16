Матиас Суарес - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 3,20
млн
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аргентина
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2019
|81' -90'
|Аргентина
|2:1
|Чили
|03.07.2019
|Был в запасе
|Бразилия
|2:0
|Аргентина
|28.06.2019
|Был в запасе
|Венесуэла
|0:2
|Аргентина
|23.06.2019
|Был в запасе
|Катар
|0:2
|Аргентина
|20.06.2019
|87' -90'
|Аргентина
|1:1
|Парагвай
|16.06.2019
|79' -90'
|Аргентина
|0:2
|Колумбия