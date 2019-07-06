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Матиас Суарес
Статистика
Матиас Суарес - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1988 (38)
#7 | Нападающий
176 см | 70 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2019
Бельгия. Плей-офф 2015/2016
Бельгия. Про-Лига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аргентина
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Матч за 3-е место
Аргентина
2 : 1
06.07.2019
Чили
81' - 90'
Кубок Америки, 1/2 финала
Бразилия
2 : 0
03.07.2019
Аргентина
Был в запасе
Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла
0 : 2
28.06.2019
Аргентина
Был в запасе
Кубок Америки, 3 тур
Катар
0 : 2
23.06.2019
Аргентина
Был в запасе
Кубок Америки, 2 тур
Аргентина
1 : 1
20.06.2019
Парагвай
87' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Аргентина
0 : 2
16.06.2019
Колумбия
79' - 90'
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