Буба - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Саре
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|72
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Саре
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2017
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:0
|Гана
|01.02.2017
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:1
(3:4)п
|Египет
|28.01.2017
|87' -90'
|Буркина-Фасо
|2:0
|Тунис
|22.01.2017
|78' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Буркина-Фасо
|18.01.2017
|77' -90'
|Габон
|1:1
|Буркина-Фасо
|14.01.2017
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:1
|Камерун