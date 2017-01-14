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    Буба - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Бакари
    Фамилия Саре
    Команда Морейренcе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 72
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2017 Был в запасе Буркина-Фасо 1:0 Гана
    01.02.2017 Был в запасе Буркина-Фасо 1:1
    (3:4)п    		 Египет
    28.01.2017 87' -90' Буркина-Фасо 2:0 Тунис
    22.01.2017 78' -90' Гвинея-Бисау 0:2 Буркина-Фасо
    18.01.2017 77' -90' Габон 1:1 Буркина-Фасо
    14.01.2017 Был в запасе Буркина-Фасо 1:1 Камерун
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