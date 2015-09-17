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    Себастьян Брюззезе - статистика

    #89 | Вратарь
    Имя Себастьян
    Фамилия Брюззезе
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 марта 1989 (34 года)
    Рост 184
    Вес 76
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 5 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    26.11.2015 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:1 Наполи (Неаполь)
    05.11.2015 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:0 Легия (Варшава)
    22.10.2015 1' -90' Легия (Варшава) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    01.10.2015 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    17.09.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:0 Брюгге (Брюгге)
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