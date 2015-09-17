Себастьян Брюззезе - статистика
#89 | Вратарь
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Брюззезе
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 марта 1989 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Брюззезе
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 марта 1989 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|5
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|26.11.2015
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|05.11.2015
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Легия (Варшава)
|22.10.2015
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|01.10.2015
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:0
|Брюгге (Брюгге)