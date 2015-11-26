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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Наполи
Брюгге - Наполи: обзор матча 26 ноября 2015
Брюгге
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
41'
В. Кирикеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Наполи
Замена
Л. Перейра
️️️️
Т. Симонс
88'
81'
Замена
Аллан
️️️️
Н. Чалоба
Замена
А. Диаби
️️️️
Ф. Гедоз
81'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
В. Васкес
81'
77'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Х. Кальехон
69'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
С. Денсвил
66'
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Кирикеш
Пас отдал
М. Вальдифиори
38'
Желтая карточка
К. Маджо
37'
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Искьердо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Наполи
22
Габриэл
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Брюгге
26
Синан Болат
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
39
Леандро Перейра
ЦФ
Наполи
55
Алессио Джонта
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
58
Антонио Негро
ЦФ
4-3-1-2
89
Брюззезе
4
Мехеле
4
Денсвил
2
Де Фаув
12
Менье
25
Вормер
7
Васкес
3
Симонс
21
Искьердо
10
Гедоз
9
Фоссен
3-2-4-1
22
Габриэл
23
Стринич
21
Кирикеш
3
Кулибали
15
Чалоба
5
Лопес
11
Маджо
17
Гамшик
16
Вальдифиори
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
7
Васкес
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Васкес
10
Гедоз
5
Диаби
5
Диаби
10
Гедоз
3
Симонс
39
Перейра
39
Перейра
3
Симонс
7
Кальехон
13
Гулам
13
Гулам
7
Кальехон
17
Гамшик
4
Хюсай
4
Хюсай
17
Гамшик
15
Чалоба
25
Аллан
25
Аллан
15
Чалоба
Остались в запасе
Брюгге
Наполи
5
Боли Болинголи
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
58
Антонио Негро
ЦФ
55
Алессио Джонта
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Остались в запасе
58
Антонио Негро
ЦФ
55
Алессио Джонта
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Брюгге - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Ионуц Аврам
(Бухарест)
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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