Карлос Салейру - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Салейру
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Салейру
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2011
|81' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|17.02.2011
|74' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)
|16.12.2010
|70' -90'
|Левски (София)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|79'
|01.12.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|04.11.2010
|1' -69'
|Гент (Гент)
|3:1
|Спортинг (Лиссабон)
|38'
|30.09.2010
|64' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:0
|Левски (София)
|16.09.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Спортинг (Лиссабон)