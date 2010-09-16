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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Спортинг
Лилль - Спортинг: обзор матча 16 сентября 2010
Лилль
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
57'
П. Фро
11'
С. Вукчевич
34'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Спортинг
ГОЛ! 1:2!
П. Фро
ГОЛ! 0:2!
Э. Поштига
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Вукчевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
(К)
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Спортинг
16
Тьягу
(К)
ВР
4
Полга
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Спортинг
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Янник Джало
ПП
4-4-1-1
1
Ландро
26
Дебюши
14
Розегнал
23
Рами
25
Вандам
24
Мавуба
7
Обраньяк
15
Бальмон
6
Дюмон
27
Жервиньо
11
Фро
3-5-2
16
Тьягу
78
Абел
6
Торсильери
4
Полга
17
Саломау
3
Вукчевич
23
Карришу
0
Сапатер
8
Сантуш
29
Салейру
9
Поштига
Остались в запасе
Лилль
Спортинг
90
Александр Окиджа
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Мусса Сов
ЦФ
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Янник Джало
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Лилль - Спортинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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