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    Джеймс О'Ши - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Джеймс
    Фамилия О'Ши
    Команда Честерфилд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 августа 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2009 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    12.12.2009 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    05.12.2009 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:3 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    29.11.2009 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    17.10.2009 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    03.10.2009 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.09.2009 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    29.08.2009 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    22.08.2009 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.08.2009 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Портсмут (Портсмут)
    16.08.2009 81' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
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