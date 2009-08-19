Джеймс О'Ши - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|О'Ши
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|О'Ши
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 августа 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бирмингем Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2009
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:3
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|29.11.2009
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|03.10.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.08.2009
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Портсмут (Портсмут)
|16.08.2009
|81' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)