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Джеймс МакКарти
Статистика
Джеймс МакКарти - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1990 (35), Глазго
#16 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Ирландия | Шотландия
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Команда
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П
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Селтик
1
0
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0
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Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Реал
5 : 1
02.11.2022
Селтик
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Селтик
1 : 1
25.10.2022
Шахтер
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Селтик
0 : 2
11.10.2022
РБ Лейпциг
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
05.10.2022
Селтик
82' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
0 : 3
06.09.2022
Реал
Был в запасе
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