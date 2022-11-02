Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2022/2023 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок Англии 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010