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Джеймс МакКарти
Новости
Джеймс МакКарти - новости
Завершил карьеру
12 ноября 1990 (35), Глазго
#16 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Ирландия | Шотландия
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«Селтик» объявил о поднисании Харта и Маккарти
2021.08.03 18:47
Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии ESPN
2020.05.11 08:49
1
Фото
Сломавший в двух местах ногу МакКарти перенес операцию и поблагодарил за поддержку
2018.01.24 17:16
1
Фото
Рондон – МакКарти: «О соперничестве забывают, когда коллега получает такую травму»
2018.01.21 07:50
МакКарти после столкновения с Рондоном получил двойной перелом ноги
2018.01.20 21:59
1
Фото
Экс-игрок РФПЛ Рондон в игровом эпизоде сломал ногу сопернику, после чего заплакал
2018.01.20 20:30
14
Полузащитник «Эвертона» МакКарти выбыл на три недели
2016.09.08 17:29
«Эвертон» теряет Маккарти и Клеверли
2015.12.29 16:46
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