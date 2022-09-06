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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Реал
Селтик - Реал: обзор матча 06 сентября 2022
Селтик
06.09.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
Реал
56'
Винисиус
60'
Л. Модрич
77'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Реал
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Жота
82'
80'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
80'
Замена
Родриго
️️️️
Винисиус
77'
ГОЛ! 0:3!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Карвахаль
Замена
К. Фурухаси
️️️️
Г. Якумакис
72'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
72'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
72'
71'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
Желтая карточка
Д. Маэда
64'
60'
ГОЛ! 0:2!
Л. Модрич
Пас отдал
Э. Азар
56'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
Ф. Вальверде
46'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Э. Милитао
Замена
Д. Маэда
️️️️
Л. Абада
46'
30'
Замена
Э. Азар
️️️️
К. Бензема
10'
Желтая карточка
Ф. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
4
Йенц
20
Картер-Викерс
18
Юранович
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
11
Абада
7
Якумакис
4-1-3-1-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
5
Алаба
3
Милитао
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
7
Жота
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Жота
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
7
Якумакис
7
Фурухаси
7
Фурухаси
7
Якумакис
11
Абада
38
Маэда
38
Маэда
11
Абада
3
Милитао
22
Рюдигер
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
9
Бензема
10
Азар
10
Азар
9
Бензема
14
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
14
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Селтик
Реал
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Селтик - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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