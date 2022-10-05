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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Селтик
РБ Лейпциг - Селтик: обзор матча 05 октября 2022
РБ Лейпциг
05.10.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 1
Завершен
Селтик
27'
К. Нкунку
64'
А. Силва
77'
А. Силва
47'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Селтик
82'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Р. Хатате
82'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Собослаи
82'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Силва
Пас отдал
М. Симакан
77'
75'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Маэда
74'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
М. О'Райли
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Т. Вернер
71'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
Д. Собослаи
64'
59'
Желтая карточка
М. О'Райли
Желтая карточка
К. Кампль
54'
47'
ГОЛ! 1:1!
Жота
Пас отдал
К. Фурухаси
37'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
К. МакГрегор
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
А. Силва
27'
Замена
Я. Бласвих
️️️️
П. Гулачи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
4-2-1-3
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
21
Шлагер
44
Кампль
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
11
Вернер
4-3-2-1
1
Харт
18
Юранович
23
Уэлш
4
Йенц
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
25
Гулачи
28
Бласвих
28
Бласвих
25
Гулачи
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
11
Вернер
10
Форсберг
10
Форсберг
11
Вернер
8
Собослаи
15
Поульсен
15
Поульсен
8
Собослаи
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
33
О'Райли
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
33
О'Райли
42
МакГрегор
28
Абильдгор
28
Абильдгор
42
МакГрегор
5
Хатате
16
МакКарти
16
МакКарти
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Селтик
12
Уго Новоа
ПВ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча РБ Лейпциг - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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