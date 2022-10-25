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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Шахтер
Селтик - Шахтер: обзор матча 25 октября 2022
Селтик
25.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
34'
Г. Якумакис
58'
М. Мудрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Шахтер
90'
Желтая карточка
А. Зубков
90'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Г. Судаков
90'
Замена
И. Петряк
️️️️
М. Мудрик
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
84'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
66'
Замена
А. Муй
️️️️
К. Фурухаси
66'
Замена
Д. Маэда
️️️️
С. Хакшабанович
65'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Мудрик
Пас отдал
Д. Сикан
57'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
56'
Желтая карточка
Т. Степаненко
50'
Желтая карточка
В. Бондарь
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
34'
31'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
4
Йенц
18
Юранович
33
О'Райли
5
Хатате
7
Фурухаси
29
Хакшабанович
11
Абада
7
Якумакис
4-1-3-2
1
Трубин
3
Тэйлор
5
Бондарь
22
Матвиенко
15
Михайличенко
27
Степаненко
21
Зубков
10
Судаков
27
Мудрик
2
Траоре
19
Бондаренко
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
7
Фурухаси
13
Муй
13
Муй
7
Фурухаси
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
29
Хакшабанович
38
Маэда
38
Маэда
29
Хакшабанович
10
Судаков
27
Кривцов
27
Кривцов
10
Судаков
27
Мудрик
7
Петряк
7
Петряк
27
Мудрик
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Селтик
Шахтер
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Селтик - Шахтер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
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