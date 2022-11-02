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Аарон Муй
Статистика
Аарон Муй - статистика
Завершил карьеру
15 сентября 1990 (36)
#13 | Полузащитник
173 см | 63 кг
Австралия
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Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чемпионат мира 2022
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Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Реал
5 : 1
02.11.2022
Селтик
1' - 64'
Лига чемпионов, 5 тур
Селтик
1 : 1
25.10.2022
Шахтер
66' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Селтик
0 : 2
11.10.2022
РБ Лейпциг
66' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Шахтер
1 : 1
14.09.2022
Селтик
68' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
0 : 3
06.09.2022
Реал
72' - 90'
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