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    Аарон Муй - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Аарон
    Фамилия Муй
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 сентября 1990 (32 года)
    Рост 173
    Вес 63
    Стоимость:
    € 9,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 80' Селтик 3:1 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    60'
    05.03.2023 1' - 74' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    70'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -64' Реал (Мадрид) 5:1 Селтик (Глазго)
    25.10.2022 66' -90' Селтик (Глазго) 1:1 Шахтер (Донецк)
    11.10.2022 66' -90' Селтик (Глазго) 0:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    14.09.2022 68' -90' Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    06.09.2022 72' -90' Селтик (Глазго) 0:3 Реал (Мадрид)
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