Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2015