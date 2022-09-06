Аарон Муй - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Муй
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|63
Стоимость:
€ 9,50
млн
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Муй
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|63
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 80'
|Селтик
|3:1
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|60'
|05.03.2023
|1' - 74'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|70'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -64'
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Селтик (Глазго)
|25.10.2022
|66' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|66' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|14.09.2022
|68' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|06.09.2022
|72' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:3
|Реал (Мадрид)