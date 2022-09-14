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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Селтик
Шахтер - Селтик: обзор матча 14 сентября 2022
Шахтер
14.09.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
29'
М. Мудрик
10'
А. Бондаренко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Селтик
86'
Замена
Л. Абада
️️️️
Жота
Замена
О. Очеретко
️️️️
Г. Судаков
77'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
А. Бондаренко
74'
68'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
68'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
68'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
Замена
И. Петряк
️️️️
М. Швед
61'
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Зубков
61'
52'
Желтая карточка
М. Йенц
46'
Замена
Д. Маэда
️️️️
С. Хакшабанович
ГОЛ! 1:1!
М. Мудрик
Пас отдал
Г. Судаков
29'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Бондаренко
Пас отдал
Р. Хатате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
4-1-3-2
1
Трубин
3
Тэйлор
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
27
Мудрик
10
Судаков
9
Швед
19
Бондаренко
21
Зубков
4-3-3
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
4
Йенц
32
Тэйлор
42
МакГрегор
33
О'Райли
5
Хатате
29
Хакшабанович
7
Фурухаси
7
Жота
19
Бондаренко
30
Джурасек
30
Джурасек
19
Бондаренко
10
Судаков
27
Очеретко
27
Очеретко
10
Судаков
9
Швед
7
Петряк
7
Петряк
9
Швед
21
Зубков
2
Траоре
2
Траоре
21
Зубков
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
7
Жота
11
Абада
11
Абада
7
Жота
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
29
Хакшабанович
38
Маэда
38
Маэда
29
Хакшабанович
Остались в запасе
Шахтер
Селтик
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Шахтер - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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