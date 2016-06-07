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    Марк Гонсалес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Гонсалес
    Команда Универсидад Католика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1984 (38 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2016 Был в запасе Аргентина 0:0
    (2:4)п    		 Чили
    23.06.2016 88' -90' Колумбия 0:2 Чили
    19.06.2016 73' -90' Мексика 0:7 Чили
    15.06.2016 Был в запасе Чили 4:2 Панама
    11.06.2016 Был в запасе Чили 2:1 Боливия
    07.06.2016 Был в запасе Аргентина 2:1 Чили
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