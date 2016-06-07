Марк Гонсалес - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чили
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2016
|Был в запасе
|Аргентина
|0:0
(2:4)п
|Чили
|23.06.2016
|88' -90'
|Колумбия
|0:2
|Чили
|19.06.2016
|73' -90'
|Мексика
|0:7
|Чили
|15.06.2016
|Был в запасе
|Чили
|4:2
|Панама
|11.06.2016
|Был в запасе
|Чили
|2:1
|Боливия
|07.06.2016
|Был в запасе
|Аргентина
|2:1
|Чили