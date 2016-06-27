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Марк Гонсалес
Статистика
Марк Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
10 июля 1984 (42)
#11 | Полузащитник
176 см | 74 кг
Чили | ЮАР
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2016
Кубок Америки 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
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Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Суперкубок России 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Финал
Аргентина
0 : 0
27.06.2016
Чили
Был в запасе
Кубок Америки, 1/2 финала
Колумбия
0 : 2
23.06.2016
Чили
88' - 90'
Кубок Америки, 1/4 финала
Мексика
0 : 7
19.06.2016
Чили
73' - 90'
Кубок Америки, 3 тур
Чили
4 : 2
15.06.2016
Панама
Был в запасе
Кубок Америки, 2 тур
Чили
2 : 1
11.06.2016
Боливия
Был в запасе
Кубок Америки, 1 тур
Аргентина
2 : 1
07.06.2016
Чили
Был в запасе
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