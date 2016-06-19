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Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Чили
Мексика - Чили: обзор матча 19 июня 2016
Мексика
19.06.2016, воскресенье, 05:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 7
Завершен
Чили
16'
Э. Пуч
44'
Э. Варгас
49'
А. Санчес
52'
Э. Варгас
57'
Э. Варгас
74'
Э. Варгас
87'
Э. Пуч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Чили
87'
ГОЛ! 0:7!
Э. Пуч
Пас отдал
А. Видаль
74'
ГОЛ! 0:6!
Э. Варгас
73'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Ж. Босежур
Желтая карточка
М. Лаюн
64'
Замена
Д. Рейес
️️️️
Х. Корона
61'
60'
Замена
Э. Роко
️️️️
Г. Медель
Желтая карточка
А. Гуардадо
59'
57'
Замена
Ф. Сильва
️️️️
М. Диас
57'
ГОЛ! 0:5!
Э. Варгас
52'
ГОЛ! 0:4!
Э. Варгас
Пас отдал
А. Санчес
49'
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
Пас отдал
А. Видаль
Замена
К. Пенья
️️️️
И. Лосано
45'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Х. Дуэньяс
45'
44'
ГОЛ! 0:2!
Э. Варгас
Пас отдал
А. Санчес
39'
Желтая карточка
А. Видаль
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пуч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Нестор Араужо
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
20
Хесус Дуэньяс
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
10
Марсело Диас
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
3
Яссер Корона
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
17
Кандидо Рамирес
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
2
Араужо
7
Лаюн
15
Морено
22
Агилар
20
Дуэньяс
18
Гуардадо
16
Эррера
17
Корона
14
Чичарито
22
Лосано
1-2-5-2
1
Браво
18
Хара
17
Медель
10
Диас
2
Фуэнсалида
20
Арангис
21
Пуч
8
Видаль
15
Босежур
10
Санчес
11
Варгас
17
Корона
5
Рейес
5
Рейес
17
Корона
22
Лосано
21
Пенья
21
Пенья
22
Лосано
20
Дуэньяс
9
Хименес
9
Хименес
20
Дуэньяс
17
Медель
5
Роко
5
Роко
17
Медель
15
Босежур
14
Гонсалес
14
Гонсалес
15
Босежур
10
Диас
7
Сильва
7
Сильва
10
Диас
Остались в запасе
Мексика
Чили
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
3
Яссер Корона
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
17
Кандидо Рамирес
ЦП
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
3
Яссер Корона
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
17
Кандидо Рамирес
ЦП
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Мексика - Чили
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Эбер Роберто Лопес
(Лондрина)
Стадион:
Левайс Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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