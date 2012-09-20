Папе М'Боу - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Папе
|Фамилия
|М'Боу
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1988 (34 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Имя
|Папе
|Фамилия
|М'Боу
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1988 (34 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|3:0
|Марсель (Марсель)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|04.10.2012
|83' -90'
|Марсель (Марсель)
|5:1
|АЕЛ (Лимасcол)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:2
|Марсель (Марсель)