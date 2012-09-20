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    Папе М'Боу - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Папе
    Фамилия М'Боу
    Команда Атромитос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 1988 (34 года)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' АЕЛ (Лимасcол) 3:0 Марсель (Марсель)
    23.11.2012 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:1 Фенербахче (Стамбул)
    08.11.2012 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    25.10.2012 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Марсель (Марсель)
    04.10.2012 83' -90' Марсель (Марсель) 5:1 АЕЛ (Лимасcол)
    20.09.2012 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:2 Марсель (Марсель)
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