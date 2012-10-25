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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Марсель
Боруссия М - Марсель: обзор матча 25 октября 2012
Боруссия М
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
33'
Ф. Дамс (П)
67'
П. Млапа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Марсель
83'
Замена
Б. Шейру
️️️️
К. Абдалла
Замена
М. Ханке
️️️️
П. Херрманн
80'
77'
Замена
Ф. Распентино
️️️️
М. Вальбуэна
73'
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 2:0!
П. Млапа
Пас отдал
Т. Маркс
67'
65'
Замена
А. Айю
️️️️
Л. Реми
Замена
П. Млапа
️️️️
Л. де Йонг
65'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Т. Янчке
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Дамс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
18
Домингес
3
Дамс
24
Янчке
18
Аранго
14
Маркс
10
Рупп
7
Херрманн
26
де Йонг
4-1-2-1-2
30
Манданда
16
Фанни
2
Мендес
63
Н'Кулу
2
Абдалла
77
Каборе
8
Бартон
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
10
Айю
14
Реми
24
Янчке
4
Брауверс
4
Брауверс
24
Янчке
7
Херрманн
9
Ханке
9
Ханке
7
Херрманн
26
де Йонг
26
Млапа
26
Млапа
26
де Йонг
2
Абдалла
8
Шейру
8
Шейру
2
Абдалла
14
Реми
24
Айю
24
Айю
14
Реми
28
Вальбуэна
9
Распентино
9
Распентино
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Боруссия М
Марсель
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
21
Папе М'Боу
ЦП
24
Раффидин Абдулла
ОП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
24
Раффидин Абдулла
ОП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча Боруссия М - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Боруссия-Парк
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