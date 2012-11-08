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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Боруссия М
Марсель - Боруссия М: обзор матча 08 ноября 2012
Марсель
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
54'
Д. Бартон
67'
Ж. Айю
19'
М. Ханке
90+3'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Боруссия М
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Х. Аранго
Пас отдал
Л. Рупп
89'
Желтая карточка
Р. Брауверс
Замена
К. Абдалла
️️️️
Ж. Айю
87'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Диавара
82'
74'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Т. Маркс
74'
Замена
Г. Джака
️️️️
М. Ханке
73'
Желтая карточка
П. Млапа
71'
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Амалфитано
68'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Айю
67'
58'
Желтая карточка
М. Ханке
Желтая карточка
А. Айю
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бартон
54'
37'
Желтая карточка
П. Херрманн
Желтая карточка
Л. Реми
31'
Желтая карточка
С. Диавара
30'
Желтая карточка
М. Амалфитано
22'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Ханке
Пас отдал
Х. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Джоуи Бартон
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-3-1-2
30
Манданда
21
Морель
20
Диавара
16
Фанни
2
Мендес
8
Бартон
8
Шейру
31
Амалфитано
24
Айю
14
Реми
10
Айю
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
18
Домингес
4
Брауверс
24
Янчке
17
Вендт
14
Маркс
10
Рупп
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
10
Айю
2
Абдалла
2
Абдалла
10
Айю
20
Диавара
77
Каборе
77
Каборе
20
Диавара
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
31
Амалфитано
9
Ханке
34
Джака
34
Джака
9
Ханке
14
Маркс
9
Де Камарго
9
Де Камарго
14
Маркс
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
Остались в запасе
Марсель
Боруссия М
21
Папе М'Боу
ЦП
24
Раффидин Абдулла
ОП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
24
Раффидин Абдулла
ОП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Эли Боп
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Марсель - Боруссия М
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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