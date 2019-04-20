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Михел Ворм
Статистика
Михел Ворм - статистика
Завершил карьеру
20 октября 1983 (42)
#13 | Вратарь
183 см | 78 кг
Нидерланды | Суринам
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тоттенхэм
2
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
1 : 0
20.04.2019
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
1 : 2
15.09.2018
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Уотфорд
2 : 1
02.09.2018
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
27.08.2018
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Тоттенхэм
3 : 1
18.08.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
1 : 2
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Тоттенхэм
Был в запасе
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