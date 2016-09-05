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    Фанол Пердедай - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Фанол
    Фамилия Пердедай
    Команда Энерги
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июля 1991 (31 год)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Косово 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2017 Был в запасе Косово 1:4 Турция
    24.03.2017 1' -74' Косово 1:2 Исландия
    12.11.2016 1' -90' Турция 2:0 Косово
    09.10.2016 1' -77' Украина 3:0 Косово
    06.10.2016 1' -90' Косово 0:6 Хорватия
    05.09.2016 1' -90' Финляндия 1:1 Косово
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