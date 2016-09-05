Фанол Пердедай - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Фанол
|Фамилия
|Пердедай
|Команда
|Энерги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Имя
|Фанол
|Фамилия
|Пердедай
|Команда
|Энерги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июля 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Косово
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2017
|Был в запасе
|Косово
|1:4
|Турция
|24.03.2017
|1' -74'
|Косово
|1:2
|Исландия
|12.11.2016
|1' -90'
|Турция
|2:0
|Косово
|09.10.2016
|1' -77'
|Украина
|3:0
|Косово
|06.10.2016
|1' -90'
|Косово
|0:6
|Хорватия
|05.09.2016
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Косово