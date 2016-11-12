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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Косово
Турция - Косово: обзор матча 12 ноября 2016
Турция
12.11.2016, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
2 : 0
Завершен
Косово
51'
Б. Йылмаз
55'
В. Шен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Косово
Замена
Д. Тосун
️️️️
Б. Йылмаз
87'
Замена
Д. Ундер
️️️️
В. Шен
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Шен
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ю. Малли
51'
Замена
Ю. Малли
️️️️
О. Озякуп
45'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
44'
37'
Желтая карточка
Э. Алуши
21'
Желтая карточка
А. Ррахмани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
8
Селчук Инан
АП
20
Волкан Шен
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Альбан Пниши
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
2
Фанол Пердедай
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
5
Энис Алуши
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Турция
23
Харун Текин
ВР
0
Муаммер Йилдырым
ВР
0
Ялчин Айхан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
8
Толга Чигерчи
ОП
21
Эмре Чолак
ЦП
19
Юнус Малли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
11
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Косово
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
6
Авни Пепа
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
8
Бесар Халими
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
14
Альбан Меха
ПП
3-5-1-1
1
Бабакан
7
Генюл
3
Али Калдырым
14
Джалик
10
Чалханоглу
10
Туран
14
Озякуп
15
Топал
20
Шен
8
Инан
17
Йылмаз
2-5-2-1
1
Уйкани
13
Ррахмани
4
Пниши
2
Пердедай
17
Кололли
14
Бериша
5
Алуши
5
Шала
7
Рашица
10
Зенели
18
Мурики
14
Озякуп
19
Малли
19
Малли
14
Озякуп
20
Шен
7
Ундер
7
Ундер
20
Шен
17
Йылмаз
9
Тосун
9
Тосун
17
Йылмаз
Остались в запасе
Турция
Косово
8
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
0
Муаммер Йилдырым
ВР
0
Ялчин Айхан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
21
Эмре Чолак
ЦП
11
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Авни Пепа
ЦЗ
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
8
Бесар Халими
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
14
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Альберт Буньяки
Остались в запасе
8
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
0
Муаммер Йилдырым
ВР
0
Ялчин Айхан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
21
Эмре Чолак
ЦП
11
Мехмет Батдал
ЦФ
Остались в запасе
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Авни Пепа
ЦЗ
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
8
Бесар Халими
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
14
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Альберт Буньяки
Статистика матча Турция - Косово
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Анталья
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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