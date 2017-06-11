Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Турция
Косово - Турция: обзор матча 11 июня 2017
Косово
11.06.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
1 : 4
Завершен
Турция
61'
Б. Йылмаз
82'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Турция
Желтая карточка
Э. Алуши
90'
85'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Х. Али Калдырым
82'
ГОЛ! 0:2!
О. Туфан
Замена
М. Рашица
️️️️
Д. Авдияй
74'
61'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Замена
В. Бериша
️️️️
А. Зенели
53'
42'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Альбан Пниши
ЦЗ
5
Энис Алуши
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
11
Донис Авдияй
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЛП
6
Озан Туфан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Косово
6
Авни Пепа
ЦЗ
2
Фанол Пердедай
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Турция
23
Харун Текин
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Эмре Чолак
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-2-1
1
Уйкани
13
Ррахмани
4
Пниши
5
Алуши
3
Алити
6
Криэциу
15
Войвода
11
Авдияй
10
Зенели
21
Нухиу
3-3-1
1
Бабакан
7
Генюл
3
Али Калдырым
4
Сеюнджу
6
Туфан
15
Топал
14
Озякуп
17
Йылмаз
11
Авдияй
7
Рашица
7
Рашица
11
Авдияй
10
Зенели
14
Бериша
14
Бериша
10
Зенели
3
Али Калдырым
3
Кейбаши
3
Кейбаши
3
Али Калдырым
Остались в запасе
Косово
Турция
6
Авни Пепа
ЦЗ
2
Фанол Пердедай
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
21
Эмре Мор
ПВ
23
Харун Текин
ВР
21
Эмре Чолак
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
6
Авни Пепа
ЦЗ
2
Фанол Пердедай
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
21
Эмре Мор
ПВ
23
Харун Текин
ВР
21
Эмре Чолак
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Косово - Турция
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Новости команд
Все
Косово
Турция
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Ирландия – Косово: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Ирландии и Косово на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Франция – Турция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
14 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+