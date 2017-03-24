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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Исландия
Косово - Исландия: обзор матча 24 марта 2017
Косово
24.03.2017, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
1 : 2
Завершен
Исландия
53'
А. Нухиу
25'
Б. Сигурдарсон
35'
Г. Сигурдссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Исландия
90'
Желтая карточка
Р. Гисласон
86'
Замена
О. Скуласон
️️️️
Б. Сигурдарсон
Желтая карточка
Х. Шала
85'
Замена
Б. Бериша
️️️️
В. Бериша
83'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Ф. Пердедай
74'
72'
Замена
Р. Гисласон
️️️️
А. Ингви Траустасон
69'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Б. Целина
️️️️
М. Рашица
64'
Желтая карточка
Х. Криэциу
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Нухиу
Пас отдал
Х. Шала
53'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Б. Кололли
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сигурдарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
4
Альбан Пниши
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
6
Хекуран Криэциу
ОП
2
Фанол Пердедай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
5
Херолинд Шала
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
8
Бесарт Бериша
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
20
Эмил Халлфредссон
ПП
9
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Косово
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
11
Донис Авдияй
ЛВ
9
Берсант Целина
АП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Исландия
13
Ингвар Йонссон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Видар Йонссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
17
Арон Сигурдарсон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
16
Отар Карлссон
ЦФ
18
Кристьян Флоки Финнбогасон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Уйкани
4
Пниши
13
Ррахмани
6
Криэциу
2
Пердедай
14
Бериша
17
Кололли
5
Шала
7
Рашица
21
Нухиу
8
Бериша
3-4-1-2
1
Халльдорсон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
2
Саеварссон
20
Халлфредссон
23
Скуласон
14
Гуннарссон
21
Траустасон
10
Сигурдссон
22
Кьяртанссон
9
Сигурдарсон
14
Бериша
23
Бериша
23
Бериша
14
Бериша
2
Пердедай
11
Авдияй
11
Авдияй
2
Пердедай
7
Рашица
9
Целина
9
Целина
7
Рашица
9
Сигурдарсон
16
Скуласон
16
Скуласон
9
Сигурдарсон
21
Траустасон
19
Гисласон
19
Гисласон
21
Траустасон
22
Кьяртанссон
22
Бедварссон
22
Бедварссон
22
Кьяртанссон
Остались в запасе
Косово
Исландия
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
19
Видар Йонссон
ЦЗ
16
Отар Карлссон
ЦФ
17
Арон Сигурдарсон
ЦП
13
Ингвар Йонссон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
18
Кристьян Флоки Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
19
Видар Йонссон
ЦЗ
16
Отар Карлссон
ЦФ
17
Арон Сигурдарсон
ЦП
13
Ингвар Йонссон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
18
Кристьян Флоки Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Косово - Исландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Лоро Боричи
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