|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Спартак Тр (Трнава)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Спартак Тр (Трнава)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)