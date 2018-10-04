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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Динамо Загреб
Андерлехт - Динамо Загреб: обзор матча 04 октября 2018
Андерлехт
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Загреб
19'
И. Хайрович (П)
68'
А. Гояк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Динамо Загреб
90'
+3
Вторая желтая
К. Теофил-Катерин
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Гояк
61'
Желтая карточка
И. Хайрович
49'
Желтая карточка
А. Адеми
Вторая желтая
О. Враньеш
46'
41'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Хайрович
Желтая карточка
О. Враньеш
18'
11'
Желтая карточка
П. Стоянович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
16
Адриан Требель
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
14
Амер Гояк
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Марио Будимир
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-3-1-2
1
Дидийон
16
Милич
22
Враньеш
25
Санне
31
Нахар
16
Требель
8
Макаренко
9
Амузу
11
Баккали
18
Сантини
11
Димата
3-3-3-1
1
Ливакович
30
Стоянович
13
Ррахмани
28
Теофил-Катерин
14
Гояк
66
Дилавер
45
Адеми
20
Хайрович
20
Ольмо
99
Оршич
9
Петкович
Остались в запасе
Андерлехт
Динамо Загреб
88
Рюта Мориока
АП
23
Франк Букс
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
26
Иван Суньич
ОП
9
Марио Будимир
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
88
Рюта Мориока
АП
23
Франк Букс
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
Остались в запасе
26
Иван Суньич
ОП
9
Марио Будимир
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Андерлехт - Динамо Загреб
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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