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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Андерлехт
Динамо Загреб - Андерлехт: обзор матча 13 декабря 2018
Динамо Загреб
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Андерлехт
Желтая карточка
А. Ррахмани
72'
45'
+1
Желтая карточка
И. Сантини
16'
Желтая карточка
А. Милич
Желтая карточка
И. Хайрович
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
14
Амер Гояк
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
39
Эдо Кайембе
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
18
Иван Сантини
ЦФ
Динамо Загреб
55
Дино Перич
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
3-1-2-3-1
1
Ливакович
22
Леовац
28
Теофил-Катерин
30
Стоянович
26
Суньич
14
Гояк
66
Дилавер
99
Оршич
20
Ольмо
20
Хайрович
19
Гавранович
4-1-2-2-1
23
Букс
8
Аппиа
25
Санне
16
Милич
33
Борнау
39
Кайембе
16
Сайеф
16
Геркенс
88
Мориока
11
Баккали
18
Сантини
Остались в запасе
Динамо Загреб
Андерлехт
55
Дино Перич
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
17
Ноуледж Мусона
АП
1
Томас Дидийон
ВР
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
55
Дино Перич
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
17
Ноуледж Мусона
АП
1
Томас Дидийон
ВР
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Динамо Загреб - Андерлехт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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