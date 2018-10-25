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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Фенербахче
Андерлехт - Фенербахче: обзор матча 25 октября 2018
Андерлехт
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 3 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
35'
З. Баккали
50'
З. Баккали
53'
М. Фрай
57'
Х. Али Калдырым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Фенербахче
90'
+2
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
Желтая карточка
З. Баккали
78'
Желтая карточка
И. Сантини
68'
Желтая карточка
А. Салемакерс
66'
64'
Желтая карточка
Э. Эльмас
57'
ГОЛ! 2:2!
Х. Али Калдырым
Пас отдал
М. Фрай
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
52'
Желтая карточка
Я. Бензия
ГОЛ! 2:0!
З. Баккали
50'
Желтая карточка
С. Кумс
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
И. Слимани
43'
Желтая карточка
М. Шкртел
ГОЛ! 1:0!
З. Баккали
Пас отдал
С. Кумс
35'
27'
Желтая карточка
М. Исла
10'
Желтая карточка
Жаилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
16
Жаилсон
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Фенербахче
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
3-4-2-1
1
Дидийон
4
Лоуренс
33
Борнау
25
Санне
16
Геркенс
16
Требель
24
Кумс
16
Сайеф
11
Баккали
56
Салемакерс
18
Сантини
4-1-2-1-2
23
Текин
22
Исла
37
Шкртел
13
Рейес
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
16
Жаилсон
99
Эльмас
8
Бензия
9
Фрай
19
Слимани
Остались в запасе
Андерлехт
Фенербахче
17
Ноуледж Мусона
АП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
Остались в запасе
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Андерлехт - Фенербахче
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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