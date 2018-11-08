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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Андерлехт
Фенербахче - Андерлехт: обзор матча 08 ноября 2018
Фенербахче
08.11.2018, четверг, 18:50
Лига Европы, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Андерлехт
71'
М. Вальбуэна
74'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Андерлехт
79'
Вторая желтая
З. Баккали
76'
Желтая карточка
З. Баккали
ГОЛ! 2:0!
М. Фрай
Пас отдал
М. Вальбуэна
74'
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
71'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Евгений Макаренко
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Фенербахче
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Текин
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
99
Эльмас
16
Жаилсон
24
Айю
28
Вальбуэна
19
Слимани
9
Фрай
3-4-2-1
1
Дидийон
16
Милич
22
Враньеш
33
Борнау
16
Геркенс
16
Требель
24
Кумс
8
Макаренко
56
Салемакерс
11
Баккали
11
Димата
Остались в запасе
Фенербахче
Андерлехт
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Бариш Алиджи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Фенербахче - Андерлехт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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