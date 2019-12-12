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Дмитрий Гречишкин
Статистика
Дмитрий Гречишкин - статистика
Завершил карьеру
22 сентября 1991 (34)
#24 | Полузащитник
173 см | 63 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Украина. Плей-офф 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Суперкубок Украины 2014
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Copa del Sol 2013
Суперкубок Украины 2013
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Гент
2 : 1
12.12.2019
Александрия
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Александрия
0 : 1
28.11.2019
Вольфсбург
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Александрия
2 : 2
07.11.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Сент-Этьен
1 : 1
24.10.2019
Александрия
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Александрия
1 : 1
03.10.2019
Гент
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Вольфсбург
3 : 1
19.09.2019
Александрия
1' - 90'
66'
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