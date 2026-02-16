Введите ваш ник на сайте
Главная
Италия. Серия А
Команды
Лечче
Корри Ндаба
Статистика
€ 900 тыс
Корри Ндаба - статистика
Лечче
25 декабря 1999 (26), Дублин
#3 | Защитник
188 см
Ирландия | Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
0 : 2
16.02.2026
Лечче
80' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
08.02.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 0
01.02.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
24.01.2026
Лацио
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
0 : 2
16.02.2026
Лечче
80' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
08.02.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 0
01.02.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
24.01.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 0
18.01.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
14.01.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 2
11.01.2026
Парма
1' - 77'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0 : 2
06.01.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 1
03.01.2026
Лечче
68' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0 : 3
27.12.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1 : 0
12.12.2025
Пиза
1' - 74'
Италия. Серия А, 14 тур
Кремонезе
2 : 0
07.12.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 1
30.11.2025
Торино
90' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
2 : 0
23.11.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
0 : 0
08.11.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
0 : 1
02.11.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
0 : 1
28.10.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3 : 2
25.10.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
0 : 0
18.10.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 1
04.10.2025
Лечче
88' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
28.09.2025
Болонья
69' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 0
23.08.2025
Лечче
Был в запасе
