Наиф Асири - статистика

Аль-Охдуд
18 февраля 2001 (24), Шарура
#15 | Защитник
181 см
Саудовская Аравия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 0
30.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 57'
31'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
14'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж
4 : 1
16.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
13.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
77'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
10.01.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
90'
