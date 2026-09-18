Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Евгений Макаренко - статистика

Кызыл-Жар
21 мая 1991 (35), Киев
#8 | Полузащитник
186 см
Украина
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 79'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 68'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызыл-Жар
14
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 79'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 68'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай
2 : 2
08.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 72'
47'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
01.08.2026
Актобе
1' - 90'
2'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
25.07.2026
Кызыл-Жар
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
28.05.2026
Жетысу
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
17.05.2026
Алтай
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
1' - 80'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
02.05.2026
Окжетпес
1' - 67'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
25.04.2026
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
0 : 1
19.04.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
2 : 2
20.03.2026
Иртыш
1' - 45'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Улытау
1 : 0
16.03.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
7
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+