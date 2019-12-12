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Артем Сухоцкий
Статистика
Артем Сухоцкий - статистика
Завершил карьеру
6 декабря 1992 (33)
#2 | Защитник
178 см | 73 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Слован
2 : 4
12.12.2019
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
28.11.2019
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
07.11.2019
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Брага
2 : 2
03.10.2019
Слован
1' - 90'
49'
Лига Европы, 1 тур
Слован
4 : 2
19.09.2019
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
ПАОК
3 : 2
29.08.2019
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Слован
1 : 0
22.08.2019
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Дандолк
1 : 3
13.08.2019
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Ферроникели
0 : 2
30.07.2019
Слован
Был в запасе
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